Кредит МВФ відкладається через зміну уряду України

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Зміна уряду в Україні може зумовити відстрочку нової кредитної програми МВФ. Про це NNS повідомляє з посиланням на західні ЗМІ.

Так, відповідну думку висловили економічні аналітики з Oxford Economics. "Остання кадрова перестановка в уряді, здійснена Зеленським, підвищує ризик провалу реформ, як в плані макроекономічної стабілізації, так і інституційних та антикорупційних реформ. Це, ймовірно, суттєво затримає переговори з МВФ", - відзначають економісти. Вони також вказали на ризик можливого ослаблення незалежності Нацбанку. Oxford Economics прогнозує зміну складу ради НБУ в найближчі тижні.

Новий кредит у розмірі 5,5 мільярдів доларів з кредитором був відстрочений на кілька місяців, частково через побоювання з приводу впливу магнатів на уряд, вважає Bloomberg. Видання відзначає, що серед інвесторів існують побоювання з приводу відставки міністрів, які їх влаштовували, а також генпрокурора, якого підтримують західні донори та місцеві активісти. Побоювання полягає в тому, що у зв'язку з призначенням нових членів уряду на українську політику може знову підсилитися вплив олігархів.

Крім того, тривають розмови про зв'язки між Зеленським і колишнім діловим партнером Ігорем Коломойським, незважаючи на те, що обидва багато разів їх заперечували.