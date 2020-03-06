Многих украинцев обяжут вернуть государству миллионы

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В прошлом году Минфин проверил 24,5 млн льготников, получателей субсидий и соцвыплат. У половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.

По информации Минфина, только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 млн грн, а именно: 13,7 млн грн субсидий, 2,6 млн грн льгот и 11,1 млн грн соцпомощи, — сообщает УП.

Все нарушители должны будут вернуть деньги государству.

«В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей», – отметили в Минфине.

Основные нарушения, которые выявили во время проверки получателей субсидий и соцвыплат:

· наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества;

· транспортных средств;

· земельных участков;

· осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.