В Укренерго назвали терміни інтеграції в енергомережу ENTSO-E

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Інтеграція української енергосистеми до ENTSO-E має декілька аспектів. Головні – безпека і ринкові умови роботи. Про це під час «Українського енергетичного форуму» сказав заступник голови правління «Укренерго» Андрій Немировський, передає Kosatka.Media.

Він пояснив, щодо технологічної безпеки – після інтеграції в ENTSO-E у нас буде прозорий європейський механізм обміну електроенергією з нашими сусідами за ринковими правилами.

На сьогодні ми найбільше контактуємо з Росією, Білоруссю і Молдовою. Росія – найбільша енергосистема, з якою ми межуємо. І де-факто первинні резерви отримуємо завдяки цьому об'єднанню, нагадав представник «Укренерго».

«Складність стосунків із Росією очевидна. Але той факт, що ми мали в історії кейси, коли російська сторона відмовляла нам в аварійній допомозі, свідчить, що політична нестабільність має вплив і на енергетичний комплекс. Ці ризики треба нівелювати. Не може енергосистема залежати від рішення одного учасника. Навіть у цих моментах має бути конкуренція», – зазначив він.

Перед приєднанням до ENTSO-E ми маємо пройти ізольований режим, коли від’єднаємось фізично від енергосистеми Білорусі та РФ.

«Відповідно до рішень, які були досягнуті з ENTSO-E, це буде не рік ізольованого режиму, а два тижні влітку. Щоб підтвердити нашим партнерам, що українська система є самодостатньо, і ми не будемо негативно впливати на наших сусідів», – уточнив Немировський.

Ще один аспект переходу до ENTSO-E – ринковий. Після інтеграції енергосистеми збільшиться конкуренція на ринку електричної енергії. І це спрацює позитивно для споживача – ефективно відобразиться на ціні, послугах, якості електроенергії.

«Після інтеграції до ENTSO-E ми очікуємо, що встановлена потужність сягне 4,5 тис. МВт, що є близько 20% загального балансу України. Це дуже сильний інстрмент для конкуренції на ринку», – сказав Немировський.

За його словами, щоб стабільно пройти й ізольований режим, і стабільно працювати в ENTSO-E, українській енергосистемі потрібна достатня кількість резервів.

Нагадаємо, на думку Немировського українську енергосистему чекає значне випробування вже під час пасхальних вихідних.

«Дефіцит резервів є очевидним. І перші негативні наслідки вже очікуємо на цю Пасху. Будуть вихідні, буде низьке споживання. І вже буде достатня інсоляція, тому – підвищення виробництва сонячної електричної енергії. Тому це буде перший надскладний режим, який українська енергетика, можливо, ще досі не проходила», – уточнив Немировський.

За підрахунками «Укренерго» українській енергосистемі потрібно до 2022 року завантажуватись на 1700-1800 МВт. А є – 700 МВт, і то, якщо все працює в базовому режимі. Тому – дефіцит є.

І необхідно визначитись із моделлю, яким чином працювати інвесторам – бізнес очікує адекватного сигналу від держави щодо механізмів підтримки систем накопичення електроенергії, зауважив Немировський.



