З 1 березня тарифи "Укртелеком" зросли

Завантажте мобільний додаток сайту

Як раніше повідомляла NNS, з 1 березня "Укртелеком" підвищив вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення. Про це нагадує РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Згідно з повідомленням, 1 березня 2020 року припиняється дія знижки на щомісячну плату за послуги фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня 2020 року.

Зазначається, що вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення підвищено на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Крім того, "Укртелеком" підвищив тариф на план "Домашній базовий" з 94 грн. до 117 грн (500 хвилин на міжміські розмови і 120 хвилин на мобільні номери). Тариф "Домашній безлімітний" підвищено з 99 грн до 123 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набули чинності нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, якими було підвищено тарифи на послуги "Укртелекому".

Згідно з рішенням НКРЗІ, з 1 січня 2020 року встановлено нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення підвищено на 10% - з 54,28 гривень до 59,71 гривень. Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон підвищена на 10% - з 59,59 грн до 65,55 грн.