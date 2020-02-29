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В Украине начали разработку электрокара под названием «Порто-Франко 42, который будет направлен на массового потребителя. Как пишут СМИ, желающим приобрести электрокар украинского производства нужно будет выложить около 9-12 тысяч долларов.

Если вникнуть в название, то получается довольно интересно, так как «Порто Франко» в переводе значит «свободный борт», а вот цифра 42 в названии напоминает о количестве населения страны, которое равняется 42 миллионам.

Ярослав Пащенко, который координирует проект, сообщил, что длина машины составит 4,5 метра, ширина 1,8 метра, а вот высота – 1,55 метра. Также рассказала о дорожном просвете, который составит 165 миллиметров.

В планах предполагается несколько вариантов кузовной части, но уже сейчас представили эскизы нового седана, которые создал дизайнер Роман Прядько.

Отметим, что дизайн производит весьма приятное и неординарное впечатление.

По предварительной информации известно, что электромобиль украинского производства будет набирать скорость до 100 километров в час меньше, чем за десять секунд.

Если говорить о позиционировании «Порто-Франко 42», то скажем, что она является семейной моделью, с уклоном в молодёжный и спортивный стиль.

Однако, создатели сообщили, что она намерены производить электрокар лишь после того, когда он будет соответствовать мировым стандартам качества и безопасность.

В данный момент идею выпуска электрокара украинского автопроизводства обсуждают с инвесторами.

Если всё получится, то команда разработчиков намерена пожертвовать ¼ от сбора средств на социальные целы.

Более, создатели не намерены ограничиваться лишь разработкой и выпуском электрокара, так как они хотят дополнительно сделать проект образовательным, а поэтому для этого намерены задействовать кружки, лаборатории, школы и вузы.