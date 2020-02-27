В Україні безробітні можуть отримати до 90 тисяч гривень

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В Україні безробітні можуть отримати одноразову допомогу до 90 тисяч гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно інформації, отриманої NNS , міністерством розроблена програма, яка спрямована на розвиток підприємництва. Зокрема, надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості безробітним. Максимальний розмір такої фінансової підтримки у 2020 році може сягати 90 000 гривень (за умови призначення допомоги по безробіттю у максимальному розмірі). Середній розмір такої допомоги у 2020 році – 46 000 гривень.

У проекті бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік на цю програму підтримки безробітних передбачені кошти в сумі 386 млн грн, що в 4,7 разів більше ніж у 2019 році (82,2 млн).

Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати буде не потрібно.

Участь у програмі із започаткування власного бізнесу можуть брати безробітні з 18 річного віку, які зареєстровані у державній службі зайнятості, не уклали новий трудовий договір протягом одного місяця після реєстрації службі зайнятості та спільно з кар’єрним радником склали план дій для започаткування власного бізнесу.

Не отримають такої допомоги безробітні, які протягом останніх 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, попри те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації, а також особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації.

Більш докладна інформація щодо програми доступна сайті Держслужби зайнятості: http://bit.ly/396iqYg

Також повідомляється, що мінекономіки працює над тим, щоб українці мали гідну зарплату та офіційну роботу/приватний бізнес. Для цього робиться чимало: аудит та детінізація ринку праці, оновлення трудового законодавства, навчання та підвищення кваліфікації. У планах створити додатково 1 млн робочих місць за 5 років. Державна служба зайнятості, роботу якої координує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, реалізує ряд активних програм сприяння зайнятості населення.

Довідка

Щороку підприємцями стають тисячі колишніх безробітних. Так, протягом 2019 року власну справу за сприяння служби зайнятості започаткували 2,4 тис. осіб, а цього року в планах служби – допомогти у започаткуванні власного бізнесу вже 8,5 тис. безробітним, що в 3,6 разів більше.

Найчастіше колишні безробітні відкривають свій бізнес у сфері торгівлі, професійної та наукової діяльності, ремонту побутової техніки, а також у переробній промисловості та сільському господарстві.