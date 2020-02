Как обстоят дела с качеством мобильной связи в Украине

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабинет министров подготовил план по улучшению мобильной связи в Украине. Документ еще не вступил в силу, но уже прошел согласование Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ). Об этом информирует NNS со ссылкой на UBR.

Телеком-регулятор своим решением №76 от 18.02.2020 одобрил проект распоряжения Кабмина «Об утверждении плана мер по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 года».

Правительство решило принять европейские подходы при оценке качества сотовых услуг: передачи голоса, текстовых сообщений и мобильного интернета. За основу Кабинет министров взял рекомендации Международного союза электросвязи. Они изложены в документе ITU-T Y.2617 «Quality of service guaranteed mechanisms and performance model for public packet telecommunication data networks».

В распоряжении Кабмина указано, что на сайте телеком-регулятора должна появиться онлайн-карта с покрытием всех 4G-операторов. Потребители смогут проверить, где есть покрытие «четвертого поколения» и с какой скоростью там работает мобильный интернет.

В прошлом году НКРСИ проверяла качество у «Киевстара», Vodafone Украина и lifecell. Тогда ведомство пришло к выводу, что «большая тройка» придерживалась норм качества при предоставлении своих услуг.

Авторы нового документа предложили расширить список параметров следующими пунктами:

средняя скорость передачи/приема данных;

время задержки между пакетами отправки и приема;

вариация задержки пакетов;

потеря пакетов;

время ответа специалиста службы информационно-справочного обслуживания оператора.

Где в Украине в первую очередь нужен 4G-интернет

«С качеством связи в Украине проблем нет», – убежден менеджер по регуляторной стратегии lifecell Гнат Сергута. По его словам, «государство с самым низким в Европе ARPU (среднемесячным доходом на одного абонента – ред.) сделала огромный скачок от 2G к 4G за пять лет». Европейским операторам понадобилось для этого 20 лет. Конечно, невозможно ожидать 100% покрытия обеими технологиями при развертывании в такой короткий срок. «Каждая из таких технологий – это огромные инвестиции. Так, например, lifecell инвестировал большую часть своих доходов, около 70% сначала в сеть 3G, а затем в 4G», – рассказал представитель третьего по величине мобильного оператора Украины.

Он отметил, что внедрение нового поколения связи останавливает развитие и проникновение сети предыдущего поколения. Операторам выгоднее, вместо «углубления» 3G в негустонаселенных регионах покрывать города технологией 4G.

«Именно поэтому вопрос о том, когда у нас будет 5G – это вопрос скорее о том, когда мы закончим развитие 4G и начнем развивать 5G в городах», – констатировал Гнат Сергута.

Он подчеркнул, что в Украине телекоммуникационное законодательство не обновлялось с 2003 года. Соответственно, и положения о качестве связи «заточены» под голосовые услуги.

«lifecell поддерживает комплексный подход НКРСИ и правительства по реформе отрасли телекоммуникаций», – заявил Гнат Сергута.

Отрасли нужны принятие нового закона «Об электронных коммуникациях», и обновление показателей качества под мобильный 3G/4G-интернет. Необходимы также и шаги в сторону технологической нейтральности, особенно в диапазоне 2100 МГц. Также нужно усилить борьбу с умышленным повреждением телеком-сетей.

«Именно такой комплексный подход позволит внедрить прозрачные, унифицированные и понятные подходы к регулированию отрасли», – убежден менеджер по регуляторной стратегии lifecell.

Народный депутат («Слуга народа») Александр Федиенко уже много лет выступает за создание карты покрытия территории по технологиям с индикативными показателями скорости. Но ему – до парламента он возглавлял Интернет Ассоциацию Украины – уже сейчас ясно, где нужно улучшать покрытие в первую очередь. «Автомобильным и железнодорожным артериям» необходимо уделить внимание прежде всего, убежден он.

По его мнению, внедрять 4G в селах, где уже проложены оптические линии, просто нецелесообразно.

«Сначала дороги, а затем села, где присутствует примерно 15% телефонов, которые могут работать именно с 4G», – подчеркнул народный избранник.

Иначе придется решать проблему спроса, когда сети появятся там, где не будет достаточно платежеспособных потребителей, убежден Александр Федиенко.

Лучший регулятор качества связи – сам рынок

Управляющий партнер консалтинговой группы E&C Анатолий Фроленков в целом поддержал намерения Кабмина, изложенные в проекте распоряжения о повышении качества связи.

Он отметил более «профессиональный и взвешенный» подход, чем в предыдущих подобных попытках Кабмина. Ранее при подготовке подобных правительственных документов о качестве связи разговор шел на уровне «у нас плохая связь, давайте улучшать».

В целом инициатива неплохая, подчеркнул он, но рынок сам лучше определит, у кого качественнее услуги и обслуживание.

«Операторы сами разберутся. В результате абонент проголосует своим кошельком», – убежден эксперт.

В вопросе регуляции, особенно – качества связи, сразу же возникают вопросы, а какие же будут санкции к нарушителям. Сотовые компании и так несут большие издержки на строительство и поддержку сетей, констатировал Анатолий Фроленков. Если же принять во внимание, что "пятое поколение" не за горами, то это просто колоссальные инвестиции.

По его словам, трудно пока понять, насколько своевременна данное намерение Кабинета министров. Ситуация прояснится после принятия закона об электронных коммуникация. И, главное, в какой именно редакции, подчеркнул управляющий партнер консалтинговой группы E&C.

Он отметил, что и законопроект, и проект правительственного распоряжения – это как две стороны одной монеты, они «очень связаны между собой». Но хорошим сигналом является уже то, что исполнительная власть демонстрирует свою готовность к имплементации европейского законодательства.