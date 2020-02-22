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Пенсійний фонд України відсудив у Фірташа десятки мільйонів гривень. Про це NNS повідомляє з посиланням на finbalance.com.ua.

Повідомляється, що 17 лютого 2020 року Окружний адмінсуд задовольнив позов Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (в справі №640/18421/19) та вирішив стягнути з ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» заборгованість на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій в сумі 71,8 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, відповідач в порушення вимог чинного законодавства не сплачує суму витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, у зв`язку з чим за період з червня 2017 року по серпень 2019 року виникла заборгованість.

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціар ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» - Дмитро Фірташ.

У січні 2019 року російські ЗМІ писали, кіпрський суд на вимогу ВТБ арештував активи Д. Фірташа через борги ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» і ТОВ «Титанові інвестиції», які є власниками низки хімзаводів в Криму.

Зазначається, що в листопаді 2018 року Офіс великих платників податків ДФС повідомляв, що в ході проведеної перевірки ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" було встановлено порушення підприємством вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних строків розрахунків у сфері ЗЕД та донараховано 21,9 млн грн пені.

Впродовж 2015-2016 років підприємством було експортовано хімічну продукцію резидентам Швейцарії та Російської Федерації на суму понад 80 млн дол. Валютна виручка від іноземних компаній надійшла частково в сумі 40 млн дол США, чим порушені вимоги валютного законодавства у частині своєчасного надходження валютних коштів.

Разом з тим, товариством укладено імпортний контракт з кіпрською компанією на поставку мінеральних добрив. Проте сплативши авансові платежі в сумі 33 млн доларів США на користь кіпріотів, українська компанія товар не отримала. При цьому повернення авансових платежів також не відбулося.

Як констатували податківці, Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив правомірність донарахування Офісом великих платників 21,9 млн грн валютної пен