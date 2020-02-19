Розмір грошової допомоги військовим зменшено у 20 разів

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Міністерство оборони визначило розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань на 2020 рік.

Цьогоріч вона була значно зменшена. Якщо раніше максимальний розмір допомоги дорівнював місячному грошовому забезпеченню то на 2020 рік лише окладу за військове звання (500-1500 грн).

Про це йдеться в 6 пункті наказу Міноборони від 18 лютого 2020 року № 45 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік».