Інвестиції в Україні: куди вкладати власні гроші

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На жаль в Україні низький рівень фінансової грамотності населення. Через недостатню обізнаність про те, як керувати фінансами, кожен другий українець заощаджує вдома, при цьому щоденно втрачаючи свої кошти. Фінансовий портал Мінфін спробував розібратися, як вдало зробити інвестиції. Про це інформує NNS.

За строками окупності інвестиції діляться на три типи: короткострокові, середньострокові і довгострокові. Перші окупаються до одного року, другі — від 1 до 5 років, треті — 5 років і більше.

Інструментів інвестування в світі безліч. В Україні їх вибір не дуже багатий, але ж він є. Серед доступних більшості українців можна виділити наступні:

Банківський депозит

Дорогоцінні метали

Цінні папери

Освіта і саморозвиток

Нерухомість

Франшиза

​​​​​​Освіта, нерухомість і франшиза — довгострокові інвестиції, які окупляться не відразу. Депозит та цінні папери можуть принести дохід набагато раніше.

Важливо! Кожен інвестор повинен пам'ятати, що будь-яке вкладення коштів несе певні ризики. І чим вище ризик та більш спекулятивний інструмент інвестування, тим вище може бути його прибутковість.

Біржові інвестиції

Останнім часом популярними стають інвестиції в ринок цінних паперів. Інвестор може отримати доступ до біржі і вести торги самостійно. Цілі при цьому можуть бути різні: як складання довгострокового портфеля, так і спекуляції. Зазвичай досвідчені інвестори користуються обома способами інвестування.

Але на те, щоб самому розібратися в цінних паперах і навчитися грати на фондовому ринку, підуть роки. Для тих, хто не хоче вникати в усі ці тонкощі, є варіант простіше: укласти договір з брокером і приймати рішення про покупку активу, покладаючись на рекомендації фахівців-аналітиків.

Особливою популярністю у довгострокових інвесторів користуються державні облігації. Хоча ці папери не приносять великого прибутку, вони дуже надійні.

Більш ризикові інвестори частину своїх коштів використовують на ринку Форекс. Звичайно, ризики зростають багаторазово, в порівнянні з класичним інвестуванням в цінні папери, але очікуваний прибуток теж в рази перевершує традиційні інвестиції в цінні папери.

Нерухомість

З інвестиціями в нерухомість наші громадяни добре знайомі. Сьогодні цей вид вкладень залишається однією з головних альтернатив банківським депозитам.

Один з можливих варіантів інвестування — купівля квартири на ранніх етапах будівництва, щоб заробити на її перепродажу в подальшому. Якщо інвестувати на початковому етапі, то до кінця будівництва (приблизно через 2 роки), ціна квадратного метра підросте в середньому на 30%.

Інший спосіб заробити — покупка квартири для подальшої здачі в оренду. Його вигідно вибирати тим, хто не готовий ризикувати, вкладаючи гроші на початкових етапах будівництва. Якщо все грамотно розрахувати, можна повністю виплатити іпотеку грошима, отриманими від здачі квартири. Які в цій інвестиції можуть бути плюси? Зі схеми видно, що квартира нам може обійтися всього за 30% від її ринкової вартості. При цьому вкладення в нерухомість вважаються одними з найнадійніших, цей актив постійно зростає в ціні. До мінусів можна віднести витрати і час на пошук орендаря.

Франшиза

Франшиза — це право на ведення бізнесу під патронатом вже зареєстрованої торгової марки з використанням її логотипів, методів і принципів ведення бізнесу. Франшизи бувають різних типів — від торгівлі пиріжками до виробництва високоточного обладнання. Сума інвестицій залежить від обраного напрямку діяльності. Відповідно, і віддача від такого бізнесу буде різною. Найпоширенішим видом франшизи є громадське харчування. Плюсами цього виду інвестицій вважаються:

швидкість запуску бізнесу;

мінімальні витрати на рекламу;

підтримка та навчання персоналу;

впізнаваність бренду.

До мінусів відносять високу вартість популярних і, відповідно, прибуткових франшиз. Є ще невеликі недоліки, але це досить суперечліві моменти — для когось вони можуть бути і перевагами. Наприклад, деякі вважають, що робота по франшизі позбавляє їх польоту творчості і креативу. А для інших суворе дотримання вимог ведення бізнесу за умовами франшизи буде тільки плюсом.

Криптовалюта

Ще один відносно новий вид інвестицій — це вкладення в криптовалюту. На ринку є безліч криптовалют, одна з найвідоміших — біткоіни.

Криптовалюта — це одна з різновидів цифрової валюти, створення якої відбувається криптографічним методом. Її особливістю є відсутність контролю за нею з боку банків і урядів. На момент створення (2009 рік) один біткоін коштував менше цента, а на початку грудня 2017 року за нього на біржах давали майже $20 000, після цього курс впав до 14-15 тіс доларів.

Криптовалюту можна купити на біржі і добувати самому інвестору — для цього знадобиться спеціальне обладнання для майнінгу. Місце, де встановлено таке обладнання, називається ферма. Вартість обладнання ферми для майнінгу оцінюється від 2 тис. доларів США і доходить до мільйонів. Чим дорожче — тим більше криптовалюта можна добути. Потрібно враховувати і той факт, що не у всіх країнах майнінг дозволений офіційно.

Треба відзначити, що після стрімкого зросту курс біткоіна зазнавав і падіння.

16 січня 2018 року ринок криптовалют (у тому числі біткоіна на 20 %) обвалився. Ціна біткоіна впала до 10 тис. доларів. 20 листопада 2018 року курс біткоіна опустився нижче психологічної відмітки 5000 $. 15 грудня 2018 року курс різко впав до до $3194, це найменша ціна 2018 року, проте через 2 доби ціна зросла до $3276. На початку 2019 року Bitcoin почав новий стрибок, 14 травня перетнувши позначку 8 тис. доларів.

Станом на 9 лютого 2020 року біткоін перетнув відмітку в $10 тисяч вперше після жовтня. На сьогодні вартість біткоіна складає $9 776. Можна зробити висновок, що вкладання в біткоіни досить ризиковане, тут постійно треба слідкувати за змінами ринку.

Висновок: Вибираючи вид інвестування, врахуйте, що досвідчений інвестор диверсифікує свій інвестиційний портфель, тобто вкладає свої заощадження в різні ринкові інструменти. Так він знижує ризик втрати своїх коштів. Всі ми чули вислів «Зберігати яйця в різних кошиках». Воно найкраще характеризує розумного інвестора, який не зациклений на одному виді інвестицій або одному ринковому інструменті.

Щоб стати інвестором, крім коштів необхідно мати бажання й розуміння того, що ти хочеш отримати від цієї діяльності. Бути готовим до збитків. Тому що всі інвестори зазнають збитків, але завдяки своїй підготовці та правильним діям у кризовій ситуації в результаті багаторазово перекривають свої втрати. Пам'ятайте — гроші повинні працювати.