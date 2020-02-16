Укороборонпром уклав договір з компанією, яку підозрюють у розтраті мільйонів

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Державний концерн Укроборонпром без конкурсу уклав договір на понад 9 мільйонів гривень з держпідприємством Луцький ремонтний завод «Мотор». Цю компанію, її директора і власника підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Згідно отриманої NNS інформації, держпідприємство без конкурсу замовило послуги з оновлення паливного складу у компанії «Урс Груп» на понад 9 млн гривень. Договір сторони уклали 10 лютого, однак детальні умови досі не оприлюднили.

Зазначається, що директора та власника компанії «Урс Груп» підозрюють у розтраті державних коштів. Компанія наприкінці 2016 року уклала договір з «Комбінат «Рекорд» щодо ремонту споруди для наливання нафтопродуктів, однак роботи, як повідомляється, фактично не виконали. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківських рахунках компанії.

Окрім того, компанія «Урс Груп» фігурує в інших кримінальних провадженнях, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та підробкою документів для отримання будівельної ліцензії.

Також ця фірма фігурує і в інших кримінальних провадженнях, де йдеться про ухилення від сплати податків, а також щодо підроблення документів для отримання будівельної ліцензії.

Укроборонпром — це об'єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

До складу Концерну увійшли підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами. Концерн підпорядковується Міністерству оборони.