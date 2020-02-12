Українцям планують зменшити зарплати: причини

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Українцям планують урізати зарплати. Тобто «брудними» розмір не зміниться, але на руки робітник отримуватиме менше. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Ситуація пов’язана з тим, що український уряд хоче запустити накопичувальну систему, від якої згодом буде залежати розмір пенсійної виплати.

Вже відомо, які зміни відбудуться після проведення реформи. Новий законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" поки знаходиться на стадії розробки, але є інформація, про що там йде мова.

Згідно з документом, роботодавець буде зобов'язаний відраховувати 2% від зарплати, а працівник - від 1% на спеціальний особовий рахунок. При бажанні працівник може збільшити даний відсоток, але у такому разі роботодавець повинен вчинити відповідно.

Тобто, якщо працівник захоче віддавати по 2%, то і роботодавець відповідно повинен підвищити внесок пропорційно з 2 до 3 відсотків. Однак, розмір єдиного внеску не повинен перевищувати 5% від доходу працівника. Хоча домовитися завжди можна індивідуально, оскільки все залежить від бажання і можливостей робітника.

Всі відрахування будуть надходити не в ПФУ (єдиний соціальний внесок), а в спеціально створене Пенсійне казначейство. Потім всі гроші будуть переведені на рахунки українців в банках.