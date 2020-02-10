Коболєв пропонує приватизувати "Нафтогаз", аби закрити питання високих премій

10 лют. 2020
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Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей.

...Частково, повністю, як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше за інших.

Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія". Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК", - заявив Коболєв.

На думку очільника "Нафтогазу", діючий контракт держкомпанії з Газпромом можна буде спробувати перевести безпосередньо на нового оператора.

На думку Коболєва через приватизацію "Нафтогазу" держава поліпшить корпоративне управління і отримає ще більше прибутку.

"Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії – є дуже простий спосіб. 

Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше.

"Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли.

Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - резюмує Коболєв.

Автор: Администратор

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