Польща змінює міграційну політику: чого чекати українцям

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Уряд Польщі розробляє засади нової міграційної політики, які планує запровадити впродовж найближчих декількох місяців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідними планами поділився заступник директора департаменту міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Мірослав Пшевозьнік.

“Зараз триває робота над новою версією міграційної політики, її засади матимемо через 3-4 місяці, їх ще має затвердити уряд. Загалом це триватиме до пів року”, - зазначив представник міністерства.

Він поінформував, що міграційна політика ґрунтуватиметься на чотирьох підставах.

“Першою підставою є захист польського ринку праці, адже кожна країна захищає свій ринок і своїх працівників”, - наголосив Пшевозьнік.

У цьому контексті він зауважив, що зараз у Польщі рівень безробіття становить 5,2%. У країні налічується 850 тис. безробітних, хоча значна кількість серед них – це студенти, які не підпадають під класичне визначення безробітного.

Друга підстава - взаємозамінність працівників, особливо у дефіцитних спеціальностях.

Третя підстава - циркулярність перебування іноземних трудових мігрантів.

“Не може бути мови про тривалі терміни працевлаштування в Польщі - лише обмежені”, - пояснив співрозмовник.

При цьому він наголосив, що для тривалішого працевлаштування іноземців не буде перешкод за умови отримання ними документів на постійне проживання в РП.

Четвертою підставою міграційної політики представник міністерства назвав заповнення прогалин у тих регіонах, де бракує робочих рук.

У цьому контексті він зауважив, що раніше більшість українців, які приїжджали на роботу до Польщі, концентрувалися в основному в Мазовецькому воєводстві (адміністративний центр - Варшава) – 70%. Зараз пропорції змінилися: у Варшаві та околицях працюють лише 35% українських заробітчан.

Пшевозьнік також повідомив, що торік у Польщі видано 130 тис. дозволів на сезонну працю (садівництво, лісництво, рибальство), що на 5 тис. більше, ніж у 2018 році. 98% таких дозволів отримали громадяни України.

Загалом торік Польща видала 1,6 млн дозволів про наміри працевлаштування (до пів року), що на 100 тис. більше, ніж у 2018-му. До 91% з них припадає на українців. Щоправда, зауважив чиновник, немає статистичних даних, які показували б, скільки з цих дозволів було реально використано.

Водночас дозволів на працю на триваліші періоди – до трьох років на підставі віз – видано на 80 тис. більше. 74% таких документів отримали українці.

“Ми не очікуємо, що кількість працівників з України цього року зменшиться: буде зростання, щоправда, незначне”,- констатував Пшевозьнік.

Він уточнив, що пік зростання видачі дозволів на працевлаштування - в кільканадцять разів - спостерігався упродовж 2014-2018 років.

Представник міністерства зазначив, що в останні роки Польща стає конкурентнішою щодо країн Заходу Європи за рівнем зарплат. Так, цього року мінімальна оплата години праці становить 17 злотих брутто (понад 110 грн), а мінімальна зарплата – 2,6 тис. злотих брутто (майже 17 тис. грн). До 2024 року, за прогнозами уряду, мінімальна зарплата може зрости до 4 тис. злотих брутто (26 тис. грн).

Пшевозьнік додав, що за оцінками Нацбанку Польщі у країні зараз перебувають 900 тис. трудових мігрантів з України, а за розрахунками міністерства, яке він представляє, – від 800 тис. до 1 млн.