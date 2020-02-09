Зарплаты в Украине будут начислять по-новому

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украине будут использовать новую схему при начислении зарплат. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте newformat.info.

Согласно полученной NNS информации, цель нововведения - побороть зарплатное рабство и облегчить работу бухгалтерам.

Зарплатное рабство – явление, которое заключается в том, что предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Вместо этого, работнику просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги. В Кабмине предлагают бороться с «зарплатными проектами» с помощью следующих шагов.

Работник просто будет указывать бухгалтеру свой IBAN (все банковские счета перешли на этот стандарт в этом году), — передает ubr.ua

Бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.

Банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо.

«Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка», – говорит Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, над этой реформой сейчас работает Минфин совместно с НБУ.

Отмечается, что сейчас по закону сотрудники хоть формально и имеют право самостоятельно выбирать финучреждение, через которое хотят получать заработанные деньги, но на деле, бухгалтеры вынуждены формировать для них отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

Сейчас зарплата выплачивается сотруднику по месту работы, и только по его письменному согласию, она может выплачиваться на его банковский счет с покрытием комиссии за счет работодателя.

Таким образом, работник, желающий получать зарплату в кассе, имеет на это право. Вопрос, насколько он готов идти на конфликт с работодателем для реализации такого права.

«На практике считается, что работодатель выполнил свои обязательства, если предоставил сотруднику хотя бы один способ получать зарплату без комиссии (наличными в кассе или через зарплатный проект в банке), – отметил в разговоре с UBR.ua юрист-аналитик ЮФ Kinstellar Алексей Бурчевский.

Комиссии на счетах IBAN

Благодаря внедрению в украинской банковской системе международного стандарта банковского счета (IBAN), осуществление безналичных расчетов как внутренних, так и международных будет существенно упрощено.

IBAN требует введения существенно меньшего количества реквизитов, что позволит упростить использование банковских продуктов.

«Внедрение международного стандарта банковского счета, а также планируемая разработка программных модулей в рамках системы электронных платежей Украины, позволяющих в автоматическом режиме осуществлять платежи сотрудникам не в рамках одного банка, а в рамках всей системы, – не должно повлечь за собой существенные дополнительные комиссии и повышение тарифов на обслуживание так называемых «зарплатных» счетов, а их возможное повышение не должно отразиться на получателях», – отметила адвокат, партнер ЮА «Абсолют» Ирина Земляная.

Таким образом, говорят юристы, к конкретному банку будет привязана не организация, а сам работник. А значит ему не нужно будет заводить новый зарплатный счет, если он захочет поменять работу.

Сейчас основной мотивацией для компаний участвовать в зарплатных проектах является возможность избавить себя от необходимости содержать на предприятии кассу и как следствие – избегать драконовских штрафов за малейшие нарушения кассовой дисциплины.

К тому же банки, заинтересованные в привлечении новых клиентов и денежных потоков на свои счета, предоставляют льготные условия крупным работодателям, сотрудники которых могут без дополнительных комиссий получать на свои счета и снимать с них заработанные деньги.

«Для снижения комиссионной нагрузки в законодательстве и других нормативных актах, регламентирующих функционирование системы безналичных расчетов в Украине, актуальным будет разделение таких платежей как заработная плата и других безналичных платежей, что позволит устанавливать для них более низкую плату за обслуживание», – заметила нам Ирина Земляная.

Когда за обслуживание платит работник

Для больших компаний нововведение потребует пересмотра некоторых внутренних процессов в администрировании заработной платы. Однако это станет определенной диверсификацией рисков, говорят юристы.

Если компания настаивает на том, чтобы сотрудники получали зарплату через конкретный банк, она берет на себя часть ответственности в случае, когда тот становится неплатежеспособным.

«Уже сейчас некоторые международные компании сознательно предлагают своим сотрудникам участие в зарплатных проектах как возможную, но не обязательную альтернативу использованию личных банковских счетов. Делается это именно с целью снять с себя ответственность за возможную неплатежеспособность банков. Комиссию за зачисление средств на банковский зарплатный счет, несет работодатель. Если счет не является зарплатным, все комиссии платит сотрудник, если он сам попросил работодателя перечислять ему зарплату именно туда», – говорит Алексей Бурчевский.