ДІЯ: електронні повістки призовникам – збережуть мільйони

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Розсилка електронних повісток через мобільний додаток ДІЯ спростить відносини між призовниками та військкоматами, а також дозволить державі щороку економити мільйони гривень, що витрачаються на паперові повістки та поштові послуги по їх розсилці.

Дія (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс, презентація котрого Міністерством цифрової трансформації України відбулася 27 вересня 2019 року, а реліз відбувся 6 лютого 2020 року. Першими переваги застосунку зможуть оцінити 9,5 млн українців, яким стануть доступні цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на авто.

Мобільний застосунок у перспективі надасть доступ через електронний кабінет до інформації у різних державних реєстрах, та сперше до кількох десятків популярних послуг, а згодом буде додано й решту, що дозволить отримати будь-яку державну послугу, не встаючи з дивана.

Якщо міністр КМУ Дмитро Дубілет нещодавно анонсував майбутнє спрощення взаємодії військкоматів і бізнесу через переведення листування в електронну форму, то ми пропонуємо піти ще далі, й перевести в електронну форму відносини з військкоматами й звичайних людей.

Наприклад, поряд з електронними версіями паспортів, посвідчень водія тощо, в аплікацію можна додати електронні версії посвідчення про приписку для призовників та військового квитка для військовозобов'язаних, ба більше розсилати через додаток електронні повістки.

Так, звісно не всі користуватимуться застосунком, але якщо навіть частині громадян надійде автоматична електронна повістка з Єдиного реєстру військовозобов'язаних і призовників, це вже дозволить не лише спростити відносини, але й зберегти кошти державного та місцевого бюджетів – адже вартість відправлення однієї повістки (конверту) – 9 грн, а щороку викликають не менше 250 тисяч призовників, а це щонайменше 2,2 млн грн лише на поштові послуги.

Наприклад восени 2019 року лише у Львівській області викликали 8844 призовників, навіть якщо узяти за середню цифру оповіщення на один призов 5000 за область (+Київ), то вийде 250 тис осіб, а це вже 2,2 млн грн, а повістки можуть розсилатися й два й три рази...

І якщо комусь ідея не здається слушною, то зауважимо, що щось подібне вже діє у Литві – там повістки призовникам не розсилаються, списки осіб, які підлягають призову оприлюднюються на спеціальному сайті. Поруч з кожним прізвищем вказано дату, коли призовнику необхідно прибути у визначений військкомат. Щопонеділка ці списки оновлюються.

Звісно такий електронний сервіс стане в пригоді не лише під час призову – а й для сповіщення резервістів про навчальні збори чи під час мобілізації. До того ж це зменшує корупційні ризики.

Після внесення необхідних змін до законодавства, авторизований додаток дозволить засвідчувати отримання повістки кваліфікованим електронним цифровим підписом та передбачати відповідальність за її невиконання, наприклад автоматично заносити порушників до реєстру осіб, що ухиляються, й по аналогії з вже діючим реєстром боржників аліментів обмежувати таких осіб у праві користування зброєю, виїзду за кордон тощо.