Українців порадували різким підвищенням пенсій

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Деяким українським пенсіонерам невимовно пощастить. Міністерство соціальної політики планує до кінця цього року змінити максимальний розмір пенсії.

Так що вже до кінця 2020-го максимальний розмір пенсії може перевищити 17 тисяч гривень. Підвищувати будуть в три етапи. Про це повідомляється на офіційній сторінці міністерства в Facebook.

Коли і наскільки підвищать розмір максимальної пенсії:

- перший етап вже пройшов, з 01.01.2020 максимальна пенсія склала 16380 грн;

- з 01.07.2020 — 17120 грн;

- з 01.12.2020 — 17690 грн.

Зазначимо, розмір мінімальної пенсії не так сильно радує. Пенсіонери, які отримують мінімальні виплати практично не помітять різниці.

З 1-го січня 2020 року мінімальна пенсія склала 1638 гривні. Наступна дата підвищення – 1 липня. Розмір буде складати 1 712 грн, друга дата – 1 грудня. Тоді українські пенсіонери зможуть отримувати мінімум 1 769 грн в місяць.