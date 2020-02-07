ПриватБанк испытывает терпение украинцев: пытки длятся по 50 минут

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Клиенты ПриватБанка в последние недели сталкиваются с тем, что вместо сотрудника с ними "разговаривает" автоответчик. Часто решит проблему из-за этого бывает очень затруднительно.

Один из клиентов оставил отзыв, в котором привел аналогичную проблему. Специалисты банка попытались ему помочь.

"За последние пару недель практически невозможно было дозвониться на гор.линию Приватбанка, постоянно отвечают «нет свободных операторов» приходилось ждать по 50 и более минут (слушать музыку), до ответа оператора, а иногда, связь обрывалась после часа ожидании, так и оставшись без ответа оператора. При выборе услуги "заказать callback" ничего не меняется, т.к. автоответчик автоматически перезванивает через несколько минут, но приходится всё также слушать музыку по часу и не факт, что дождешься ответ оператора",

- возмущается клиент.

Мужчина заметил, что при наличии функции callback, выглядит логично, чтобы это делал реальный свободный оператор, а не автоответчик. Клиент потребовал у банка разобраться, что происходит с горячей линией.

В службе поддержки ПриватБанка однозначного ответа на проблему клиента не дали и лишь заверили, что работают над тем, чтобы сделать качество обслуживания выше. При этом в банке работают и над тем, чтобы большее количество операций клиенты могли провести самостоятельно.

"Приносим извинения за неудобства, которые возникли при обращении в поддержку. Мы проанализируем данную ситуацию и проверим, что могло к ней привести, чтобы избежать подобного момента в будущем. Нами постоянно проводится работа в данном направлении, чтобы качество обслуживания всегда была на высшем уровне. Для этого ведется набор персонала, а также увеличивается количество операций, которые можно провести самостоятельно, без необходимости обращения к сотруднику",

- сообщили в ПриватБанке.

В банке также добавили, если у клиента остались вопросы, то они попробуют их решить при обращении в личном сообщении. Также клиенты могут обращаться на один из каналов, который указан на сайте банка.

Судя по опыту клиента, решить проблему удалось только сделав ее публичной.