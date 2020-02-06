Новые правила доступа к банковской тайне: кому грозит разглашение

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Национальный банк изменил правила доступа к банковской тайне. Теперь правоохранители могут запросить информацию по счетам клиентов без судебной санкции.

Такие новации предусмотрены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" от 31.10.2019 года, которым внесли ряд важных изменений в ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Как банки будут открывать информацию о своих клиентах UBR.ua рассказал управляющий партнер ЮК Ovcharov & Partners Attorneys Association Денис Овчаров.

Общие требования оформления запроса правоохранительных органов содержит часть 2 ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Так, требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должна:

быть изложена на бланке государственного органа установленной формы или направлена в электронном виде;

быть предоставлена за подписью руководителя государственного органа (или его заместителя), скрепленного гербовой печатью, или быть заверенной квалифицированным электронной подписью руководителя государственного органа (или его заместителя);

содержать предусмотренные настоящим Законом основания для получения этой информации;

содержать ссылки на нормы закона, согласно которым государственный орган имеет право на получение такой информации.

Если же требование не соответствует указанным выше обязательным критериям соответствия, можно предоставлять отрицательный ответ о предоставлении информации со ссылкой на нарушение ее оформления, говорит юрист.

"Прежде чем отвечать по требованию правоохранительных органов, следует убедиться, что оно подписано уполномоченным на то субъектом, содержит все необходимые сведения для надлежащей идентификации. Если полученный запрос соответствует формальным требованиям, следует изучить его содержание, в частности, вообще уполномоченный данный правоохранительный орган на получение информации, содержащей банковскую тайну",

– говорит Овчаров.

Закон устанавливает четкий перечень правоохранительных органов, имеющих право обращаться с требованиями о предоставлении информации.

Письменное требование органов прокуратуры Украины, Национальной полиции, СБУ, ГБР, НАБУ, АМКУ.

Данное требование должно касаться исключительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица-субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.

"Если же банк получает требование о предоставлении информации относительно операций по счетам физлица, или же требование не содержит четкий временной промежуток времени, предоставлять на нее ответ будет нарушением порядка раскрытия банковской тайны", – отметил Овчаров.

Письменное требование органов прокуратуры Украины, ГБР, НАБУ по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции.

Данное требование касается операций по счетам конкретного юридического лица, физического лица – субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

Важно в данном случае обратить внимание на субъектов, которые наделены правом такого обращения. Например, Национальная полиция не наделена правом обращения с запросом о необоснованных активах. Кроме того, требование может касаться исключительно операций по счетам с указанием конкретного промежутка времени.

"Если такой информации запрос не содержит, стоит направить ответ с просьбой уточнить запрашиваемые данные в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности",

– говорит Овчаров.

Письменное требование НАБУ по делам о выявлении необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности, по счетам, вкладам, сделкам, операциям по счетам или без открытия счетов конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов.

В этом случае право на открытие банковской тайны представлено наиболее широко. Однако требовать такую информацию может только НАБУ.

Невыполнение законного требования правоохранительных органов о предоставлении информации может повлечь за собой наложение административной ответственности (штрафа) на соответствующее должностное лицо.

Так, невыполнение должностным лицом законных требований прокурора (ст. 1858 КоАП) влечет за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн).

Непредоставление информации НАБУ, предоставление заведомо недостоверной информации или не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, сообщение третьих лиц о том, что о них собирается такая информация или невыполнение других законных требований должностных лиц НАБУ (ст. 18513 КоАП) влечет наложение штрафа от двухсот пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (4 250-6 800 грн).

По словам юристов, отдельного внимания заслуживает вопрос ответственности за непредоставление ответа на запрос АМКУ.

Статья 50 (пункты 13-15 части 1) закона "О защите экономической конкуренции" устанавливает ответственность за непредставление АМКУ информации в установленные сроки, предоставление информации в неполном объеме в установленные сроки или представление недостоверной информации.

Указанные нарушения влекут за собой ответственность в виде штрафа в размере до одного процента дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.