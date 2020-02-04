Сплачувати податки за ФОП тепер можна в «Опендатаботі»

- 04 лют. 2020
- 627
Завантажте мобільний додаток сайту
Щоб сплатити податки через бот потрібно ввести свій ІПН та підтвердити ряд даних (ПІБ, номер рахунку, куди надійде податок). AIN повідомляє, що команда моніторинг-сервісу «Опендатабот» представила нову функцію для фізосіб-підприємців (ФОП), за допомогою якої можна оплачувати податки для ФОП (єдиний податок і єдиний соціальний внесок, ЄСВ).
Новий сервіс працює у Telegram-боті «OpenDataUa». Щоб сплатити податки через бот потрібно ввести свій ІПН та підтвердити ряд даних (ПІБ, номер рахунку, куди надійде податок). Єдиний податок можна сплатити після здачі звіту або просто в боті.
Оплата проходить через платіжний сервіс WayForPay з комісією близько 3-4%.
Якщо користувач захоче сформувати звіт за сплатою податків, то сервіс надасть йому інформацію про те, скільки він платив у зазначений період. Але будуть відображатись лише ті данні, які користувач сплачував через бот.
Хочеться відзначити, що даний месенжер є російським.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!