Сплачувати податки за ФОП тепер можна в «Опендатаботі»

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Щоб сплатити податки через бот потрібно ввести свій ІПН та підтвердити ряд даних (ПІБ, номер рахунку, куди надійде податок). AIN повідомляє, що команда моніторинг-сервісу «Опендатабот» представила нову функцію для фізосіб-підприємців (ФОП), за допомогою якої можна оплачувати податки для ФОП (єдиний податок і єдиний соціальний внесок, ЄСВ).

Новий сервіс працює у Telegram-боті «OpenDataUa». Щоб сплатити податки через бот потрібно ввести свій ІПН та підтвердити ряд даних (ПІБ, номер рахунку, куди надійде податок). Єдиний податок можна сплатити після здачі звіту або просто в боті.

Оплата проходить через платіжний сервіс WayForPay з комісією близько 3-4%.

Якщо користувач захоче сформувати звіт за сплатою податків, то сервіс надасть йому інформацію про те, скільки він платив у зазначений період. Але будуть відображатись лише ті данні, які користувач сплачував через бот.

Хочеться відзначити, що даний месенжер є російським.