Как ПриватБанк обнуляет счета украинцев: клиенты запаниковали

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Государственный ПриватБанк продолжает списывать деньги со счетов украинцев во время непонятных транзакций. Свою жалобу недовольный клиент оставил на тематическом портале Минфин, передает Политека.

По его словам, в один момент с карты ПриватБанк списал почти 8400 гривен тремя транзакциями, не уведомив его об этом.

"27.12 с карточки Приватбанка «Универсальная голд» тремя платежами были списаны деньги на общую сумму 8390 грн, из которых — 4804,75 грн с кредитного лимита. Никаких уведомлений о подтверждении платежов (смс, звонки и т.д.) от Приватбанка не поступало. Как только данная ситуация стала мне известна (примерно через 3 часа зайдя в Приват24), сразу же связался с банком и обьяснил ситуацию", - объясняет клиент нюансы скандала.

Однако, как рассказывает он, весь разговор с ПриватБанком сводится к тому, что государственное учреждение ничем не может ему помочь.

"Результаты общения (с 5 разными сотрудниками, некоторые были более вежливы и компетентны, а некоторые во всем обвиняли меня.....) сводится к тому, что Приватбанк ничем помочь не может (кроме блокировки карты), также мне необходимо погасить кредит 4804,75 грн и обратится с заявлением в полицию… Мне до сих пор не понятно, как могли пройти эти платежи?", - задается вопросом недовольный клиент.

"В первую очередь необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса. Как мы видим, Вы не подтверждаете данные операции. По Вашему обращению в поддержку были сформированы соответствующие заявки. Мы сделаем все возможное, чтобы решить Ваш вопрос в кратчайшие термнины. По результату рассмотрения заявок Вы будете проинформированы", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.