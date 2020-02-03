"Пока можно взять": как украинцам бесплатно получить землю

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В современном обществе вот уже месяц не утихают споры по вопросу открытия рынка земли в Украине. Еще бы те, кто имеют землю, в случае снятия моратория на продажу земли, смогут в дальнейшем участвовать в операциях на этом рынке и получить значительную прибыль.

Тем более сейчас украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли, просто не все об этом знают.

Так, с 01 октября 2020 года планируется снятие моратория на продажу земли. В данном контексте вопрос бесплатного получения и оформления собственности на землю приобрел особую актуальность.

В соответствии со статьей 121 Земельного Кодекса все граждане Украины имеют право на бесплатную передачу земельного участка в следующих размерах:

для ведения фермерского хозяйства (от 1,1 гектара в Ивано-Франковской области до 8,8 гектаров в Луганской области, в среднем по Украине – 4 гектара);

для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 12 соток;

для строительства, обслуживания жилья, хозпостроек в селах – до 25 соток, в поселках – не более15 соток, в городах – не более 10 соток;

для индивидуального дачного строительства – не более 10 соток;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 1 сотки.

Все, что нужно, – быть совершеннолетним и иметь паспорт Украины. Однако, большинство украинцев до сих пор этим своим правом не воспользовалось. По данным Всемирного банка, на январь 2018 года бесплатно приватизировали землю только 9 459 454 человек.

Получить участок земли можно в любом регионе Украины, независимо от места жительства, вот только найти свободный участок нужно самому и в этом вся сложность. Оказывается, открытого перечня земель, которые можно бесплатно приватизировать, в Украине нет. Но попытаться можно так: проверить, свободна ли земля, можно на сайте "Публичная кадастровая карта Украины", а потом сопоставить данные с гугл-картой в режиме спутника, чтобы увидеть, есть ли там застройка.