ПриватБанк виплатив 22 мільйони феросплавному заводу Коломойського

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29 січня ПриватБанк виплатив «Нікопольському заводу феросплавів» Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба банку, інформує Економічна правда.

Водночас ПриватБанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету — «черговою спробою тиску на банк».

«Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету «співробітників» заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.

Протести мають на меті заважати нормальній життєдіяльності банку та здійснювати тиск на співробітників і клієнтів ПриватБанку», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі додають, що учасники пікетів вдаються до цілеспрямованих дій, провокуючи конфлікти з працівниками банку, блокуючи проїзди та виїзди з офісів банку та перешкоджаючи нормальній роботі офісу.

Нагадуємо, Господарський суд Києва частково задовольнив позов «Нікопольського заводу феросплавів» Ігоря Коломойського проти ПриватБанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.