Україна та ЄС спільно наголошують на незворотності націоналізації ПриватБанку

Завантажте мобільний додаток сайту

За результатами 6-ого засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом сторони зробили спільну заяву, у якій наголосили на незворотності реформ у банківському секторі України та націоналізації ПриватБанку, інформує hromadske.

Відповідну заяву розміщено на офіційній сторінці Міністерства фінансів України.

«Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в ПриватБанку, та поверненні активів», — йдеться в заяві.

Крім того ЄС погодився на виплату другого траншу макроекономічної допомоги на 500 мільйонів євро, однак зазначив, що виплата цих коштів залежить від виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду. Серед вимог МВФ є ухвалення парламентом закону, який не допустить повернення ПриватБанку колишнім власникам.