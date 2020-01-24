"Укрзалізниця" цьогоріч планує оновити до 500 пасажирських вагонів

- 24 січ. 2020
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«Укрзалізниця» планує відремонтувати 300-500 пасажирських вагонів у 2020 році, про це повідомив очільники компанії Євген Кравцов в інтерв’ю «BBC News Україна», пише The Village Україна.
«На 2020 рік закладаємо можливість відремонтувати 300-500 вагонів. Якщо зможемо тримати такі темпи, то за приблизно три роки зможемо забути про проблему вагонів економ-сегменту», — говорить Кравцов.
Компанія запропонувала уряду нову модель капітального ремонту пасажирських вагонів, додав він.
За цією моделлю оновити один вагон можна за 1 мільйон гривень. Для порівняння, повністю новий вагон коштує 25 мільйонів, капітальний ремонт — 11-12 мільйонів гривень.
«Найбільше скарг на якість пасажирських вагонів викликають старі вікна, з яких дує, зношені туалети, опалення. Ми знайшли модель, як мінімальними коштами провести капітальний ремонт по цих позиціях. Це заміна вікон на нові склопакети, заміна санвузлів, заміна опалення», — пояснив Кравцов.
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