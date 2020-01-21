Нацбанк потерял уже миллиард в судах с Коломойским по ПриватБанку

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Нацбанк потерял уже около 1 миллиарда гривен в судебных тяжбах с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку. Об этом NNS стало известно из материала на сайте Лига.Финансы.

Согласно полученной NNS информации, соответствующее заявление сделал Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Он считает, что государство и Коломойский должны договориться в деле о национализации ПриватБанка.

Данилишин призвал государство и бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к конструктивному диалогу в вопросе национализации банка.

Данилишин отметил, что судебные издержки государства от судов с Коломойским растут. Только Нацбанк потратил на суды по национализации около 1 млрд грн, говорит глава Совета.

"Это вопрос или судебных решений или других процедур: все зависит от того, что он (Игорь Коломойский - ред.) предложит государству, и какую тактику выберут нынешние владельцы банка… И нужен ли ему ПриватБанк? Возможно, больше нужно защитить свою деловую репутацию? Но это вопрос к Игорю Валерьевичу", - сказал он.

Данилишин добавил, что государство сможет продать ПриватБанк только после завершения всех судебных процессов, а это - три-пять лет, если ни одна из сторон не инициирует мировое соглашение.

Он также отметил, что бывших владельцев Привата видел всего раз в жизни.

"Не буду их защищать. Они сами способны себя защитить. Они в тех условиях (до 2014 года - ред.) действовали так, как все остальные руководители банков, бизнесмены. Даже более инициативно, инновационно и перспективно", - говорит глава Совета НБУ.

По его мнению, высказывания, что "кто-то действует в интересах Коломойского" формируются, возможно, некоторыми членами нынешнего правления НБУ и точно лицами из их окружения.

"Если я критикую (правление НБУ - ред.) - то я являюсь агентом Коломойского? И все, кто критикует НБУ, это тоже агенты Коломойского? А миллионы обманутых вкладчиков банков, которые были ликвидированы… - это тоже агенты Коломойского?", - недоумевает Данилишин.

В течение декабря-января структуры Коломойского подали 285 новых исков против ПриватБанка.

По данным ZN.UA, братья Суркисы подали в Лондонский суд иск против Петра Порошенко на $140 млн. Он может повлиять на дело ПриватБанка.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с ПриватБанком лицами. Они требуют взыскать с ПриватБанка депозитов на 1 млрд грн, $266 000 и 7 800 евро, которые были конвертированы в его капитал. Следующее заседание в этом деле назначено на 31 января.

После окончательного решения суда в деле Суркисов будет продолжено рассмотрения дела об отмене национализации ПриватБанка.