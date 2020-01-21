Пенсии чернобыльцам в 2020 году: когда и на сколько вырастут выплаты

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Минимальный размер пенсии украинцев, которые являются участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, других ядерных аварий и испытаний, военных учений с применением ядерного оружия увеличится в 2020 году. Об этом сообщает UBR со ссылкой на Минсоцполитики.

Сообщается, что для данной категории граждан, которые имеют инвалидность I группы, пенсия за 2020 год вырастет на 235,8 грн; для II группы — на 209,6 грн; для III группы — на 189,95 грн.

Размер этого вида социальных выплат привязан к прожиточному минимуму. В последний раз он повышался в декабре 2019 года, а в январе сохранился на декабрьском уровне. В 2020 году он вырастет дважды — в июле и в декабре.

Для лиц с инвалидностью I группы:

с 1 января – 2948,4 грн;

с 1 июля – 3081,6 грн;

с 1 декабря – 3184,2 грн.

Для лиц с инвалидностью II и группы:

с 1 января – 2620,8 грн;

с 1 июля – 2739,2 грн;

с 1 декабря – 2830,4 грн.

Для лиц с инвалидностью III группы: