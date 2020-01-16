Уряд затвердив перелік доріг, які будуть ремонтувати у 2020 році

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Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Про це NNS дізнався з повідомлення прес-служби Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розказав, що насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки.

До переліку дорожніх робіт, зокрема, включили такі дороги:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю);

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;

Будівництво південного обходу м. Дніпра;

Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг);

Н-03 Житомир – Чернівці.

«У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів», — зазначив Владислав Криклій .

Крім того міністр повідомив про те, що будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення.

«Наша ціль — відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік», — заявив Криклій.