Уряд затвердив перелік доріг, які будуть ремонтувати у 2020 році

- 16 січ. 2020
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Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році. Про це NNS дізнався з повідомлення прес-служби Міністерства інфраструктури.
Як зазначається, загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розказав, що насамперед передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на найбільш зруйнованих ділянках автомобільних доріг за основними маршрутами та продовження будівництва і ремонту об’єктів, роботи на яких розпочато у минулі роки.
До переліку дорожніх робіт, зокрема, включили такі дороги:
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю);
- Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
- Будівництво південного обходу м. Дніпра;
- Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);
- Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
- Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг);
- Н-03 Житомир – Чернівці.
«У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн 105 тис. грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення. Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів», — зазначив Владислав Криклій .
Крім того міністр повідомив про те, що будуть відновлюватись також і дороги місцевого та територіального значення.
«Наша ціль — відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік», — заявив Криклій.
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