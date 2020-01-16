Пенсии в Украине в 2020 году: обновленная формула расчета

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Пенсии в Украине в 2020 году будут рассчитывать по обновленной формуле. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) информируют, что с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев).

«Пенсионный возраст для женщин на сегодняшний день определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», — говорится в сообщении ПФУ.

Например, в этом году, объясняют в ПФУ, женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Для справки: повышать пенсионный возраст для женщин стали еще в 2011-м — каждый год на полгода.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год — до 35 лет в 2028 году. Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.

Согласно внесенным изменениям в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058 (статья 27-я), размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П (размер пенсии) = Зп (заработная плата) x Кс (коэффициент страхового стажа).

Коэффициент страхового стажа (Кс) определяется по формуле на скрине ниже:

Также сообщается, что заработок для назначения пенсии определяется за период работы с 1 июля 2000 года по данным персонифицированного учета.

Размер пенсии будет перечислять в зависимости от заработка и страхового стажа, а начисление напрямую зависит от размера средней зарплаты (составляет в настоящее время 6188,89 гривен).

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) в 2020 году увеличивается на 8% — с 1638 гривен до 1769 гривен.

Уже в марте будет проведена индексация для получателей пенсионных выплат по формуле «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год», исходя из этих расчетов пенсии в среднем поднимутся на 12%.

В Пенсионном Фонде Украины сообщают, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Скрины — zakon.rada.gov.ua.