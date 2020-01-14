В Украине заработает новая платежная система

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В Украине в скором времени начнет работу новая платежная система. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте psm7.com, который ссылается на Национальный банк Украины.

Согласно информации, полученной NNS, Нацбанк Украины 13 января выдал лицензию международной платежной системе Clear Junction. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Clear Junction принадлежит одноименной компании Clear Junction Limited, которая зарегистрирована в Британии и имеет статус авторизованного учреждения электронных денег. После получения лицензии Clear Junction стала 13 платежной системой на украинском рынке, владельцем которой является компания-нерезидент.

Согласно комментарию НБУ, Clear Junction, в частности, позволит совершать трансграничные денежные переводы в Украину иностранцам и находящимся за рубежом украинцам.

На данный момент на украинском рынке представлены 13 международных платежных систем от иностранных компаний.

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