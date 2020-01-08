Акции в АТБ с 8 по 14 января

Завантажте мобільний додаток сайту

С 8 по 14 января включительно в АТБ действует ряд акций, которые позволяют горожанам купить многие товары дешевле, чем обычно.

NNS предлагает вашему вниманию предложения от АТБ в рамках акции «Экономия». Администрация сети супермаркетов напоминает, что акции действуют при условии наличия товара.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТЭК рассказали, какие работы проводят в Никополе и для чего