Повысилась стоимость доставки газа: какие тарифы в регионах

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24 декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте 104.ua.

Согласно полученной NNS информации тарифы разные в каждом регионе. В таблице ниже приведена стоимость доставки одного кубического метра газа (без учета НДС) в разных областях Украины.

Данные тарифы будут действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года. После этого их снова повысят.

Напомним, с января 2020 года плата за доставку удалена со счетов за газ. Все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй - за его доставку.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от конкретного объема потребления.

Объем потребления: за основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.