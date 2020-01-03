Акции в супермаркетах "Варус" для участников программы VARUS PЁRFECT

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На данный момент в супермаркетах «Варус» по всей Украине действует ряд аукционных предложений для участников программы лояльности VARUS PЁRFECT. Напомним, это программа для клиентов, которые сделали покупки на сумму от 100 гривен, заполнили анкету и приобрели соответствующую карточку.

NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения, действующие до 15 января. Важно! Обращайте внимание на количество необходимых бонусов для каждого товара. Эта информация находится в верхнем левом углу картинки.

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