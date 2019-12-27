С января украинцы будут получать две платежки за газ

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С января 2020 года потребители газа в Украине будут получать по две платежки за данную услугу. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ubr.ua, который ссылается на региональную газовую компанию, в которую входят 20 облгазов.

Согласно информации, полученной NNS, одна платежка будет за потребление газа, а вторая за его транспортировку.

Как уточняется, стоимость услуги за доставку газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. А размер платы зависит только от объема потребления.

"За основу берется объем потребления в течение всего года. Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", - сказано в сообщении.

Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год, или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн. Наиболее высокие тарифы будут в Николаеве (15,4 грн), Черновцах (14,8 грн), Ивано-Франковске (14,1 грн), самые низкие – в Харькове (4,2 грн), Кривом Рогу (4,9 грн) и Днепре (7,8 грн). При этом нет разницы, идет ли речь о зимнем или летнем времени года.

В РГК рекомендуют потребителям с газовой плитой или колонкой платить единым платежом за квартал, полгода или год. Тогда экономия на комиссии составит 100-200 грн в год, так как комиссия во многих банках составляет больше, чем сумма самого тарифа.