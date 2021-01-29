Ще п’ятьох російських артистів внесли у список осіб, що загрожують нацбезпеці України

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Міністерство культури та інформаційної політики внесло 5 російських артистів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МКІП, передає Українська правда, інформує NNS.

"18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської (Лоя – ред.), Ігоря Саруханова, Дениса Клявера (колишній учасник групи "Чай вдвойом" - ред.) та Марка Тишмана",

— повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики.

У відомстві вказали, що артистів внесли до списку автоматично, оскільки згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

З переліком усіх "заборонених артистів" можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики.