У МЗС України прокоментували затримання російського опозиціонера Навального

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Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві МЗС, передає NNS.

«Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова»,

— коментують в МЗС.

Там зазначили, що затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

«Вимагаємо від російської влади звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема громадян України, які незаконно утримуються російською владою. Закликаємо також міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ»,

— йдеться у заяві.

Нагадуємо:

17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний після лікування та реабілітації у Берліні повернувся до Москви. Літак приземлився в аеропорту «Шереметьєво», хоча планувалося, що він прибуде до аеропорту «Внуково» — за даними журналістів, літак не міг приземлитися, бо там зібралося забагато людей. Також там затримали деяких прихильників політика.

Навального затримали на паспортному контролі. За даними адвоката опозиціонера, Навального утримують у відділенні поліції міста Хімки. Адвоката до затриманого не пустили, сказавши, що Навальний уже спить.

У понеділок, 18 січня, у відділенні поліції підмосковних Хімок розпочався суд щодо запобіжного заходу Навальному.

Як повідомляє його адвокат, Навальний поміщений під варту на 30 діб до 15 лютого 2021 року.

Після того, як Навальний заявив про повернення в Росію, стало відомо, що з 29 грудня опозиціонер перебуває у федеральному розшуку через «ухиляння від контролю» у справі «Ів Роше», за яку він отримав випробувальний термін.

Що сталося з Навальним?

Російському опозиціонеру стало зле вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він упав у кому. Німецьким лікарям вдалося вивезти Навального на лікування до клініки «Шаріте», а 7 вересня його вивели з медичної коми, у якій він був 18 днів.

Експерти з Німеччини, Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи «Новічок». Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) також виявила в організмі російського опозиціонера отруєння речовиною, яка структурно схожа на «Новічок».

14 грудня журналісти-розслідувачі видань The Insider, CNN та Der Spiegel спільно з Bellingcat опублікували масштабне розслідування отруєння Навального. За допомогою білінгу телефонів виконавців отруєння офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, якого теж отруїли «Новічком», вони вийшли на вісьмох співробітників ФСБ, які стежили за російським опозиціонером і могли брати участь в операції з його отруєння. Це фактично підтвердив один із них, Костянтин Кудрявцев, у телефонній розмові з Навальним.

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального та обурюється тим, що Берлін відмовляється передати результати свого розслідування, хоча про це Москва просить ще з кінця серпня. Сам опозиціонер вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.