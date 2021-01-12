Хто з нардепів найбільше відстоює інтереси Коломойського і Ахметова у ВР

Завантажте мобільний додаток сайту

Хто з депутатів в Раді найактивніше відстоює інтереси Ахметова і Коломойського. Про це NNS розповість, посилаючись на розслідування bihus.info.

Депутати Людмила Буймістер, Олексій Кучеренко, Валентин Наливайченко і Михайло Волинець систематично діють в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Інтереси ще одного олігарха – Ігоря Коломойського – найактивніше просуває під куполом депутат Олександр Дубінський.

Про це йдеться у матеріалі “Ляльководи” Анни Калюжної та Аліси Юрченко для Bihus.Info.

Так, Буймістер (“Слуга народу”), Кучеренко, Наливайченко та Волинець (всі троє від “Батьківщини”) нині намагаються перезавантажити комісію з енергетики НКРЕКП, яка відповідає за регулювання тарифів на комунальні послуги. Це – сфера бізнес-інтересів Ріната Ахметова, який сконцентрував найбільшу частку української енергетики.

Олігарху вигідно аби за ремонт електромереж сплачували споживачі, а не самі обленерго (так званий RAB-тариф). Депутатка Людмила Буймістер лобіювала це на телеканалі самого олігарха “Україна 24”, а також регулярно наполягала на встановленні RAB-тарифу у соцмережах.

Комісія цю плату врешті встановила, але не на рівні 6%, як хотіли в оточенні олігарха, а на рівні 3% – вдвічі менше. І саме після цього депутати пішли в кілька судів з вимогою звільнити керівництво комісії, а також написали заяви в НАБУ, ДБР і СБУ.

Пізніше 50 депутатів звернулись до Конституційного суду, аби той визнав незаконним саме призначення членів енергетичного регулятора. Серед цих депутатів були вищеперелічені, а загалом 22 депутати з “Батьківщини”, 7 депутатів “Опозиційної платформи “За життя””, 7 позафракційних, 8 “Слуг народу”, по 3 депутати з “Довіри” і “ЄС”.

Цікаво, що в коментарях журналістам окремі депутати не змогли одразу пояснити чому підписували це подання до КС.

“Мені треба згадати, підняти документи, бо я перед ти як підписувати вивчав цю проблематику, і тоді я зможу з вами поспілкуватися більш детально”,

– заявив нардеп Павло Павліш.

Перелічені депутати помічені за доволі систематичним просуванням вигідних для олігарха питань. Наприклад, в останні дні роботи парламенту у 2020-му згадані Кучеренко і Наливайченко закликали сесійну залу не голосувати за кандидата на посаду міністра енергетики Юрія Вітренка, який мав замінити людей з оточення Ахметова. До їхнього заклику в результаті дослухались кілька десятків “Слуг народу”, і голосування за кандидатуру Вітренка було провалене.

В самій “Слузі народу” найсистемніше працює в інтересах бізнесу Ріната Ахметова так звана “група Павлюка”, яка налічує понад 30 депутатів і яка координується близьким до Офісу Президента та самого Володимира Зеленського бізнесменом Іллею Павлюком. Раніше журналісти вже розповідали про його офіс поблизу ОП, куди регулярно перед важливими голосуваннями приходять депутати з цієї групи.

Загалом, за підрахунками журналістів, інтереси Ахметова в Раді представяють близько 50 “стабільних” голосів. Ще стільки ж “добирається” під час важливих для олігарха голосувань.

Ініціативи в інтересах Коломойського в парламенті підтримують близько 70 нардепів. Це дві групи депутатів – частина фракції “Слуга народу” і окрема група “За майбутнє”.

Безсумнівний лідер відстоювання інтересів Коломойського – колишній співробітник його телеканалу Олександр Дубінський, який нині перебуває в президентській фракції.

Дубінський найактивніше з нардепів добивався відставки екс-прем’єра Олексія Гончарука.

“Я думаю, що над відставкою нашого уряду працювало багато людей, але звичайно відставка уряду була в інтересах Коломойського, однозначно,”

– каже Гончарук в інтерв’ю Bihus.Info.

Дубінський вимагав відставки прем’єра на фракції за участю президента і розкручував в медіаполі приховані записи нарад Гончарука, додаючи власний контекст розмовам чиновників. Про те, що “плівки Гончарука” були інформаційною спецоперацією, говорить кілька фактів: ютуб-каналу, на якому виклали записи, вже не існує, жоден журналіст не підписався під монтажем цих плівок.

Інша системна активність Дубінського – спроба звільнити директора Антикорупційного бюро, яке розслідує кримінальне провадження про виведення коштів з ПриватБанку колишніми власниками. Дубінський – співавтор законопроекту про додаткові підстави звільнення директора бюро. Він же – уповноважений в поданні в КС щодо неконституційності призначення Артема Ситника. А також медіапровайдер постанови парламенту про звільнення очільника антикорупційного органу – активно просував цю ідею публічно.

Крім того, Дубінський подав понад тисячу поправок в “антиколомойський” закон – закон, що отримав таку назву, бо обмежує можливість попередніх власників повернути ПриватБанк. Така кількість поправок від нардепа мала б затягнути його розгляд або змінити суть. Дубінський також голосував проти самого закону.

В коментарі Bihus.Info Дубінський стверджував, що не спілкується з Коломойським, хоча сам Коломойський казав в інтерв”ю НВ про спілкування з Дубінським протилежне.

Крім того, серед тих, хто допомагав Коломойському під куполом, помічені депутати від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, колишній “слуга”, який нині опинився в іншій “проколомойській” групі парламенту “За майбутнє” Антон Поляков тощо.

Приміром, усі вони також намагалися спамити “антиколомойський закон” правками, і всі не підтримали цей закон навіть попри заклик Зеленського.