Делегація України в ПАРЄ обрала нову очільницю

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Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи на онлайн-засіданні обрала нового главу.

Новою головою обрали народного депутата від "Слуга народу" Марію Мезенцеву. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мєзєнцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до Парламенту, займаючись міжнародною діяльністю",

- зазначила Кравчук.

Марія Мезенцева. Фото з відкритих джерел

Досі Постійну делегацію Верховної Ради України у ПАРЄ очолювала також представниця монобільшості - партії "Слуга народу" - Єлизавета Ясько.

Як пише Укрінформ, Єлизавета Ясько, зміщена з посади голови делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи, заявила про "серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги народу".

За її словами, у неї «виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісними з моїми ідеалами і переконаннями».

«Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора»,

- відзначила народний депутат.

Ясько зауважила, що раніше їй наполегливо радили переглянути думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті й у ПАРЄ.

«Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь»,

- додала вона.

Єлизавета Ясько. Фото з відкритих джерел

Ясько зазначила, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ, членом політичної групи Європейської народної партії.