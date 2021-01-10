«Сховища заповнені газом!»: Нардеп від «Слуги народу» закликає звільнити Коболєва

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та голови наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд з вимогою звільнити голову правління НАК Андрія Коболєва та скасувати збільшення тарифів на газ "Нафогазу", запланованих на січень 2021 року, повідомляє NNS , посилаючись на Телеграм-канал депутата.

"Разом з колегами 27 грудня звернулися до Прем'єр-міністра та Голови Наглядової ради НАК" Нафтогаз України "з вимогою зупинити підвищення тарифів і негайно звільнити Коболєва з займаної посади. На наступний день Прем'єр публічно відповів, що дав доручення в.о. міністра енергетики Вітренко та Антимонопольному комітету перевірити обґрунтованість цін на газ для населення.

Усе експертне середовище в один голос говорить – підземні сховища заповнені як ніколи. Подорожчання цін на газ несе виключно штучний характер!

Я буду вимагати звіту Дениса Шмигаля на наступному засіданні фракції "Слуга народу" щодо підняття тарифів для населення, термінів їх зниження і свідомого доведення до збитковості керівництвом Нафтогазу своїх дочірніх підприємств.

Я особисто голосував за уряд не для того, щоб вони займалися тарифним геноцидом населення в і так надскладних економічних умовах!",