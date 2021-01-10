ЗСУ готували операцію по звільненню Криму - Кривонос

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У 2014 році в Генштабі ЗСУ готували спецоперацію з повернення окупованого Криму: на півострів планувалося перекинути найбільш боєздатні десантні підрозділи, - повідомляє NNS , посилаючись на «Слово і діло».

Про це розповів екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у коментарі для фільму Крим.Реалія.

За його словами, тоді в Генштабі був розроблений трьохетапний план з деокупації півострова. У той час в Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ.

«ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відобразити можливі спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада і 79 аеромобільна бригада»,

- розповів Кривонос.

За його словами, вони повинні були увійти в Крим, зайняти позиції і посилити ті угруповання в Криму, які були в той час у Збройних сил України.

Однак через зраду Сергія Стороженка - командира 36-ої окремої механізованої бригади берегової оборони, яка базувалася в Перевальному, провести операцію з деокупації Криму не вдалося.