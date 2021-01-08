Зеленський активно «селфіться» на відпочинку з гостями курорту «Буковель»

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Володимир Зеленський охоче фотографується з гостями українського курорту «Буковель». Користувачі викладають селфі з президентом в Іnstagram, повідомляє NNS , посилаючись на Українські новини.

Після зустрічі Нового 2021 року в резиденції глави держави в Карпатах в "Синьогорі", Володимир Зеленський робив селфі з гостями гірськолижного курорту "Буковель".

Так, фотографією з усміхненим Зеленським на тлі засніженої лижної траси поділився користувач tsipino_6. Микола, так звуть молоду людину, не став коментувати фото, проте його підписники вже оцінили загальне селфі, вважаючи його чудовим нагадуванням про зустріч.

Також фото із Зеленським у гірськолижних костюмах виклав користувач на ім’я Сергій Бабич.

Крім того, з главою української держави сфотографувалися і інші туристи курорту. На всіх фото Зеленський виглядає усміхненим і задоволеним.