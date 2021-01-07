Нардеп «Слуги народа» призывает украинцев работать «до последнего» для получения пенсии

- 07 січ. 2021
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Украинцам, чтобы подготовиться к пенсии, нужно работать до тех пор, пока позволяет организм и откладывать.
Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, - передает NNS со ссылкой на Гордон.
"Готовиться работать максимально долго, пока позволяет организм, чтобы была заработная плата, которая обеспечивает к пенсии дополнительный доход и стараться накапливать. Сколько возможно, столько и откладывать на старость",
– сказала политик.
По ее словам, пенсионный возраст в Европе – это 65–67 лет. Чтобы раньше выйти на пенсию, нужно накопить существенную сумму.
"Европейские цели в пенсионной реформе – добровольный, а не обязательный выбор возраста для выхода на пенсию, право работать так долго, сколько человек может и хочет, и возможность постепенного выхода на пенсию",
– говорит Третьякова.
При этом сохраняется возможность деятельности на пенсии, например, работа в гражданских институтах.
Некоторые страны предлагают людям пенсионного и предпенсионного возраста выполнять муниципальные работы. К примеру, в Германии пожилые женщины выписывают штрафы за неправильную парковку.