Уляна Супрун залишила Україну і вилетіла до США - ЗМІ

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За інформацією директора Українсько-американського бюро захисту прав людини Семена Глузмана, колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Уляна Супрун нібито залишила Україну й полетіла до США, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

"За моєю інформацією сьогодні Супрун полетіла в США. Незрозуміло – на час або "з кінцями". Якщо врахувати її "підготовчу роботу" (в тому числі закриття пов'язаних із нею контор), можна припустити другий варіант",

– сказав Глузман,

Він відомий своїм негативним ставленням до Уляни Супрун і реформи медицини, що проводилась під її керівництвом. Навесні 2019 року Глузман активно агітував за Володимира Зеленського, але швидко розчарувався у новій владі, про що заявляв на своїй сторінці у Фейсбуці.

З приводу того, що Уляна Супрун залишила Україну, Глузман зауважив також, що це прикро, оскільки "в цьому випадку – жодної відповідальності за "реформу" медицини".

"А це значить, що в Україні можна робити все що завгодно без будь-якої відповідальності",

– підсумував Глузман.

Нагадаємо, 1 січня 2021 року колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка часто давала українцям поради у Facebook щодо здорового способу життя та інших актуальних тем, заявила, що опублікувала останній пост.

"У перший день нового року публікую на своїй Facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду: Українці – непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом",

– наголосила вона.

Супрун також закликала українців думати про суспільство та країну, а не лише про себе.

"Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший... P.S. Якщо матимеш сміливість прощатися, завжди триматимеш надію до побачення",

– підсумувала екс-міністр.

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