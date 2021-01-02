Зеленський поїде в турне країнами Азії

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В ОП анонсували Азійське турне Зеленського, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

Президент Володимир Зеленський у другому півріччі 2021 року вирушить у Азійське турне, в рамках якого він відвідає Південну Корею, В'єтнам, Таїланд і Сінгапур

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня".

"Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне",

– зазначив він.

За його словами, у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

Також актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні.

Жовква також зазначив, що "повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови".

Крім того, цього року Україна відкриватиме нові можливості для просування українських інтересів у державах Перської затоки – ОАЕ, Саудівській Аравії й Катарі.