Стало відомо, скільки полонених українців залишаються в ОРДЛО

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Омбудсмен України назвала число полонених українських громадян в ОРДЛО, повідомляє NNS , посилаючись на vlasti.net.

У полоні сепаратистів Донбасу перебуває 251 громадянин України. Про це у вівторок, 29 грудня, повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Telegram.

"Їх звільнення є найважливішим завданням всіх залучених компетентних органів до цього процесу",

- зазначила Денисова.

Вона нагадала, що рік тому, 29 грудня 2019 року, з полону повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців.

"Протягом року до мене надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпечення їх соціального захисту",

- написала омбудсмен.

Денісова додала, що зверталася до членів уряду щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії проти України та про необхідність формування переліку суб'єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги.