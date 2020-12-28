На Донбасі бойовики сім разів порушили перемир’я: один український боєць отримав травмування

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За минулу добу бойовики сім разів порушували перемир’я в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, повідомляє NNS , посилаючись на ранкове зведення штабу ООС.

За добу 27-28 грудня було зафіксовано шість обстрілів і один проліт ворожого безпілотника.

В районі Водяного противник застосував міномети 120-го і 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав бойове травмування. Його госпіталізували і надали медичну допомогу.

Також перемир'я порушувалося в районі Лебединського, Мар'їнки і Авдіївки.

Для коригування вогню бойовики застосували безпілотник.

Українські військові застосували вогонь у відповідь, щоб припинити провокацію противника.

З початку поточної доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь бійці ООС не відкривали.