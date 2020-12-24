Медичний канабіс можуть легалізувати до січня і без відповідного закону

- 24 груд. 2020
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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання легалізації медичного канабісу наразі можна вирішити без ухвалення відповідного закону, а актами Кабінету Міністрів.
Як передає Укрінформ, про це Арахамія розповів на пресконференції у вівторок, 22 грудня, інформує NNS.
"Там уже майже все готове. Ми чекали на зміну міністра ветеранів, у них теж є позиція... Ми вирішили, що можемо без законопроєкту, а актами Кабміну, фактично, розв'язувати це питання. Так званий червоний рецепт існує. Червоний рецепт - це всі ці опіати, вони йдуть за червоним рецептом. Додати просто в список цей всі ліки, які потребують хворі на онкологічні захворювання, а також інші захворювання",
- сказав депутат.
Арахамія уточнив, що йдеться про розширення списку таких препаратів медичним канабісом іноземного виробництва і тестування цього протягом трьох-чотирьох місяців.
"Якщо це не викликає, а я вважаю, що це не буде викликати проблем, то тоді вже можемо розглядати в парламенті питання локалізації, тобто виробництва цих ліків на території України, а поки що можуть виконувати цю мету імпортні препарати",
- зазначив Арахамія.
Він додав, що відповідне рішення може бути ухвалене до Нового року або в середині січня.