Самолет с телом Кернеса сел в аэропорту Харькова (видео)

21 груд. 2020
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Вечером 21 декабря в харьковском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом с места событий сообщает журналист Telegram-канала ТРУХА.

По данным канала, в аэропорту собралось высшее руководство Харькова. Они ожидали прибытие самолета в VIP-терминале.

Напомним, что похороны Кернеса запланированы на 23 декабря. В этот день состоится отпевание усопшего в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Прощание пройдет в Оперном театре, а похоронят мэра на 2 городском кладбище.

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Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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