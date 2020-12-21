Втрати на Донбасі: двох українських військових поранено під час обстрілів

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На Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали поранення під час ранкових обстрілів 21 грудня неподалік Горлівки. Про це NNS повідомляє, посилаючись на пресслужбу української делегації у ТКГ.

Як повідомляється, пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Наразі їх стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ»,

— йдеться у повідомленні.