Про що говорив Зеленський в інтерв’ю The New York Times: основні тези

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському виданню The New York Times. Він відповів, чи готовий співпрацювати з Порошенком, і чому в пандемію будуються дороги, - повідомляє NNS , посилаючись на mind.ua.

Володимир Зеленський запевняє, що олігарх Ігор Коломойський ніяким чином не може впливати на політику Національного банку України.

«Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати. Національний банк є незалежним. Монетарна політика і взагалі політика Національного банку на сьогодні незалежні. Вони мають повну підтримку від мене»,

– сказав Зеленський.

Скандальні заяви Коломойського щодо курсу України, вважає президент, є лише його особистою позицією.

«Ігор Коломойський не є Президентом. І виступати від України, від імені Президента України, від уряду України він не може. Це заяви одного з бізнесменів, одного з олігархів»,

– сказав він.

Володимир Зеленський вважає, що боротьба з олігархами є досить вагомою для подолання корупції, проте не лише такими засобами можливо це зробити. Зокрема, влада має використовувати цифровізацію для її подолання.

«Я вважаю, що в олігархів у цьому цивілізованому світі є два виходи: олігархи стають великим бізнесом, і тоді вони не мають впливу ні на політику, ні на засоби масової інформації... Якщо фінансові групи мають політичний вплив, постійно займаються лобізмом, мають ЗМІ, у яких вони не просто міноритарії, а контролюють інформаційну політику, вони з великих підприємців перетворюються на олігархів. І тоді держава повинна з ними боротися. Що в нас»,

– сказав він.

Зеленський констатував, що представники фінансових груп є й у Верховній раді та пожалівся, що власниками телевізійних груп є великі підприємці. Але для навіть «перемога над олігархами» не дозволить подолати корупцію. Натомість для цього потрібно використати технології та цифровізацію.

«Я вважаю, що передусім потрібна цифровізація, тому це окремий напрям, яким ми займаємося. Менше контакту людини з чиновником – більше цифрових напрямків. Ми вже зробили багато всього: і водійські посвідчення, і цифровий паспорт. Ми в цьому перші у світі. Таку річ ми швидко зробили: зараз усі дотації, які буде отримувати малий бізнес, – вони знову отримуватимуть їх в електронному вигляді»,

– пояснив президент.

Президент також анонсував нову опцію у додатку «Дія», яка дозволить постраждалому від локдауну малому бізнесу отримати гроші.

Володимир Зеленський стверджує, що за час його перебування при владі було «запущено та фактично закінчено реформу Генеральної прокуратури».

Пряма мова:

«Ми запустили та фактично вже закінчили реформу Генеральної прокуратури. Там не лише закон – переформатували багато, прокурори пройшли конкурси».

Також президент заявив, що влада «знайшла баланс серед правоохоронних органів», а невдовзі буде запущена реформа Служби безпеки України, яка досі опікується економічними злочинами.

Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році планується глобальна реалізація судової реформи України.

«Ми запустили Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки – він працює понад рік. Я вважаю, що це важливо. Зараз ми «воюємо» з деякими суддями Конституційного Суду, які хочуть зруйнувати антикорупційну структуру в Україні. У них нічого не вийде. Ми все це переформатуємо. І наступний великий крок – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, оскільки вже підготовлено багато законів, підготовлені етапи впровадження цих реформ»,

– сказав він.

Володимир Зеленський вважає, що інфраструктура дуже важлива у боротьбі із пандемією, бо «швидкі почали добиратись до хворих швидко».

«Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко»,

– сказав він.

Окрім того, дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратись до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині.

«А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива. Ми вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали»,

– пояснив Зеленський.

За його словами, в України є шанс за чотири-п'ять років побудувати всі інфраструктурні вузли.

Окремою темою президент виділив будівництво сполучення з окупованими територіями.

«Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ»,

– сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вважає, що партія «Слуга народу» може співпрацювати із партією «Європейська солідарність» для прийняття «хороших ініціатив». Але про особисту співпрацю не йдеться, бо Порошенко, на думку Зеленського, залишається олігархом.

«Тому щодо відповіді на друге питання, чи готові ми співпрацювати, – я не розумію, з ким. З олігархом Порошенком я не готовий співпрацювати. Якщо в межах депутатського корпусу хтось пропонує якісь хороші ініціативи, то я знаю, що всі депутати між собою співпрацюють. Все, що на благо України, – окей. Все, що пов'язане з якимись речами, з лобізмом або ризиками для України, – я не готовий»,

– сказав він.

Президент не заперечує, що на нардепів від його партії впливають олігархи та фінансові групи, тому що нікому не вигідна більшість партії. Зокрема, мова йде про Віктора Медведчука та Петра Порошенка.

«Але відповідь проста: закони голосуються, і результат – на табло. Сьогодні ми можемо дивитися на результат: закони голосуються. Справді, це набагато складніше, ніж було спочатку. Але ви повинні розуміти, що занадто багато інтересантів, щоб гальмувати реформи, які хоче робити Президент з партією. Зрозуміло, що в партії люди різні, і всі люди живі, на когось впливають – по-різному, психологічно. Хочуть впливати всі фінансові групи, серед іншого й фінансові групи Медведчука, Порошенка, які також представлені в парламенті»,

– сказав він.